Französische Kuchen-Klassiker

Für den Brandteig Milch, Wasser, Butter, Zucker und Salz zusammen in einem Kochtopf aufkochen. Topf vom Herd nehmen, Mehl dazugeben und so lange rühren, bis ein glatter Teig entsteht. Teig in eine Schüssel umfüllen und die Eier nach und nach einarbeiten. Den nun geschmeidigen, glatten Teig in circa 2-Euro-Stück großen Windbeuteln auf ein Backblech aufdressieren und anschließend im Ofen bei 170 Grad circa 20 Minuten goldgelb ausbacken.