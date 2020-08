Saltimbocca vom Hähnchen

Verbraucher | Volle Kanne - Download Rezept

Die Hähnchenbrüste mittig durchschneiden, um dünne Schnitzel zu erhalten. Diese mit einem Schnitzelklopfer gleichmäßig und eher dünn ausklopfen. Hierzu kann man auch einen schweren Gegenstand verwenden, etwa eine Pfanne. Anschließend der Länge nach halbieren. Nun mit wenig Salz und viel grobem Pfeffer würzen und eine Lage zugeschnittenen Schinken darauflegen. Klassisch verwendet man hier Parmaschinken. Dieser ist aber eigentlich zu teuer für diese Anwendung. Daher empfehlen wir einen einfachen, luftgetrockneten Schinken.



Auf jede Schinkenscheibe ein Salbeiblatt legen und mit einem oder mehreren Zahnstochern fixieren. In Mehl wenden, dabei sollte aber nur eine hauchdünne Schicht Mehl am Fleisch haften bleiben. In einer beschichteten Pfanne anbraten – wenn die Pfanne zu klein ist, lieber in mehreren Schüben anbraten. Die Garzeit beträgt nur wenige Minuten. Fleisch dann warm stellen und gar ziehen lassen.