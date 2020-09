Bohnen an beiden Enden etwas abschneiden (eventuell Fäden ziehen), in sprudelndem leichtem Salzwasser auf den Biss blanchieren und abtropfen lassen. Paprikaschoten halbieren, entkernen, säubern, in Streifen schneiden, Oliven entsteinen, in Scheiben schneiden.



Zwiebelwürfel in heißem Olivenöl glasig angehen lassen, Paprikastreifen, Olivenscheiben, Bohnen zufügen, kurz angehen lassen. Aiwar zugeben, mit unterziehen, Tomatenpüree und Gemüsebrühe unterheben und bei schwacher Hitze ziehen lassen, Bohnenkraut, gekochte, geschälte Kartoffeln in Spalten geschnitten mit unterheben, mit Salz und Pfeffer würzen.



Salzlakenkäse in grobe Würfel geschnitten, mehlieren, durchs aufgeschlagene Ei ziehen, in einer Mischung von Semmelbrösel, gehackten, gerösteten Mandeln und Chiliflocken wenden, in heißem Olivenöl rundum goldgelb ausbraten. Bohnen-Kartoffel-Paprikamischung in tiefem Teller als Bett anrichten, Käsewürfel darauf verteilen, mit Bohnenkraut garnieren.