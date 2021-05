Sandwich-Rezepte vom Grill

Zubereitung

Für die Pattys die Bohnen mit 750 Milliliter Wasser auf mittlerer Temperatur weich kochen (nicht salzen) und das Wasser danach abschütten. Die weiteren Zutaten nach dem Kochen zu den Bohnen geben und grob durchmengen.



Mit einem Fleischwolf die Zutaten mit der groben Scheibe nun durchdrehen. Die Masse ordentlich vermengen, wiegen und die Masse vierteilen. Das Patty mit einer Burgerpresse formen und für mindestens eine Stunde im Kühlschrank kühlen. Den Grill auf circa 220 Grad direkter Temperatur aufheizen und das Patty beidseitig angrillen.



Für die Zwiebelmarmelade die roten Zwiebeln schälen und in feine Würfel schneiden. Den braunen Zucker in einen Topf geben und karamellisieren lassen. Die geschnittenen Zwiebeln nun in den Topf mit dem Karamell geben und eben auswässern lassen, erst jetzt mit dem Löffel verrühren. Die roten Zwiebeln werden nun so lange mit dem Karamell im Topf gebraten, bis die Flüssigkeit komplett aus der Zwiebel gekocht wurde. Mit dem Rotwein die Zwiebeln ablöschen und leicht köcheln lassen, bis der Alkohol raus ist. Das Johannisbeer-Gelee hinzufügen und verrühren. Nach Belieben einen zerdrückten Thymianzweig oder Rosmarinzweig dazufügen. Alles zusammen kurz aufkochen, in eine Schüssel geben und erkalten lassen.



Graubrot beidseitig auf dem Grill angrillen. Die untere Brothälfte mit etwas BBQ-Soße, Salat, Tomate, dem Patty, Gewürzgurken und Zwiebelmarmelade belegen.