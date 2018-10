Harte Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger

Derzeit beträgt der Regelsatz für einen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 416 Euro im Monat. Durch Kürzungen würde das verfassungsrechtlich garantierte Existenzminimum massiv unterschritten, so die Kritiker. Weitere Kritikpunkte sind, dass durch Sanktionen in den Jobcentern ein Klima der Angst herrsche und diese zu viel Arbeitszeit in Anspruch nähmen.