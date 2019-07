Saté-Salbeispieße auf Pfifferling-Polenta

Hähnchenbrust in mundgerechte Stücke zerteilen, auf Holzspieße auffädeln, mit Orangenabrieb und etwas Öl aromatisieren. In heißer Pfanne rundum anbraten, Salbeiblüten zum Aromatisieren zugeben, zur Seite stellen. Mit der Restwärme durchziehen lassen.



Salbeiblätter in heißem Öl kross ausbacken, Geflügelfond mit Maismehl leicht eindicken, als Spiegel auf flachem Teller angießen. Die Spieße daraufsetzen, von der Pfifferling-Polenta mit Löffeln schöne Nocken abstechen, daneben ansetzen, Spieß mit krossen Salbeiblättern garnieren.