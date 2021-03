Sauerbraten vom Schwein

Da das Fleisch mindestens einige Stunden (besser ein bis zwei Tage) in die Marinade ‎eingelegt werden muss, erst die Marinade herstellen. Hierzu roten Traubensaft aufkochen ‎lassen und Rotweinessig, die Gewürze sowie Lorbeerblätter hinzugeben. Möhren, Sellerie und ‎Lauch zerkleinern und mit in den Topf geben, etwa fünf Minuten köcheln. Die Marinade etwas ‎abkühlen lassen, in der Zwischenzeit das Fleisch bei Bedarf parieren, also die Sehnen ‎entfernen. Nun den Schweinenacken in der Marinade einlegen und mehrere Stunden, besser ‎aber mehrere Tage im Kühlschrank ziehen lassen. Darauf achten, dass das Fleisch zu jeder ‎Zeit gut mit Marinade bedeckt ist.‎



Danach das Fleisch aus der Marinade nehmen und abtropfen lassen. Großzügig salzen und ‎pfeffern. Die Marinade durch ein Sieb geben und sowohl Gemüse als auch Flüssigkeit ‎auffangen. In einem Bräter mit Butterschmalz das Fleisch rundherum scharf anbraten. ‎Entnehmen und auch das Gemüse anbraten. Tomatenmark hinzugeben und mitrösten ‎lassen. Nun mehrmals mit der Marinade ablöschen und diese etwas einkochen lassen. Das ‎Fleisch hineingeben und etwa eine Stunde im Ofen bei 180 Grad Celsius schmoren lassen. ‎Alternativ kann man es auch etwa 20 Minuten in einen Schnellkochtopf geben.



Sobald man mit einer Fleischgabel einstechen kann und sich diese mit geringem Widerstand ‎herausziehen lässt, ist das Fleisch mürbe. Dieses entnehmen und warmhalten. Die Marinade ‎erneut aufkochen, mit zerkrümeltem Pumpernickel binden und die Rosinen hinzufügen. Je ‎nach gewünschter Konsistenz weiter einkochen lassen, bei Bedarf kann auch etwas ‎angerührte Speisestärke verwendet werden.



Für die Klöße die Kartoffeln schälen, kochen und durch eine Kartoffelpresse drücken oder ‎stampfen. Etwas abkühlen lassen, Muskatnuss, Mehl, Ei und Grieß unterarbeiten und die ‎fertige Masse mit feuchten Händen zu gleichmäßigen Klößen formen. Ausreichend ‎Salzwasser aufkochen lassen, die Kartoffelstärke in Wasser anrühren und in das Kochwasser ‎geben. Diese ersetzt den sogenannten „Opferkloß“, durch welchen die übrigen Klöße ‎besonders glänzend und seidig werden. Nun die Klöße garziehen lassen, sie sind fertig, sobald ‎sie an der Oberfläche schwimmen. ‎ Das Fleisch gegen die Faser in Scheiben schneiden und mit Sauce, Gemüse, Klößen und ‎Apfelmus servieren. ‎