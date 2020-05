Saure Kartoffeln an Rettich-Medaillons

Kartoffeln in Salzwasser kochen. Pellkartoffeln schälen und in dickere Scheiben schneiden.

Gewürze in Gemüsebrühe und Essig auskochen. Eine Zwiebel und die Knoblauchzehe schälen, würfeln und in einem Esslöffel Butter anbraten. Einen halben Esslöffel Mehl unterrühren und kurz mitbraten, dann die Essigbrühe durch ein Sieb dazugeben. Das Ganze circa 15 Minuten köcheln lassen.