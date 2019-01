Ungebetene Gäste: Buchsbaumzünsler, Dickmaulrüssler und Co

Dickmaulrüssler richten großen Fraßschaden an.

Quelle: imago/blickwinkel

Der Dickmaulrüssler kann Balkon- und Terrassenbesitzern unter Umständen völlig abgestorbene Pflanzen bescheren. Er bevorzugt torfhaltige oder humose Erde und kommt häufig in der Nähe von Moorbeetpflanzen vor. Aber auch jeder Sack billiger Blumenerde kann Dickmaulrüsslern gute Lebensbedingungen bieten. Der heimische Käfer ist zwar lästig und frisst unschöne Buchten in die Blätter, gefährlich sind aber nur seine Larven. Da ein Weibchen 500 bis 1000 Eier ablegen kann, ist der Fraßschaden der nachtaktiven Käfer an den Wurzeln im Boden bedeutend. Die adulten Tiere sind ab Juni gehäuft unterwegs, können aber vereinzelt auch zu allen anderen Jahreszeiten gefunden werden. Die Larven sind langlebig und entwickeln sich im Juni aus den Eiern. Rhododendren sind besonders gefährdet. Auch Zierpflanzen in Gefäßen sind besonders gefährdet, weil hier der Wurzelraum begrenzt ist.