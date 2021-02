Schakschuka

Zwiebel und Knoblauch grob zerkleinern und in einer tiefen Pfanne mit Deckel in Olivenöl anschwitzen. Kreuzkümmel, Paprikapulver und Ras al Hanout mit anrösten lassen. Grob geschnittene Tomatenstücke sowie Salz, Pfeffer und eine Prise Zucker hinzufügen. Chili in feine Ringe, die Paprika in grobe Würfel schneiden und beides mit in die Pfanne geben. Nun das Tomatenmark hinzufügen und kurz mitrösten, bevor mit den Tomaten aus der Dose abgelöscht wird. Diese Masse nun bei geschlossenem Deckel etwa 10 bis 15 Minuten köcheln lassen, anschließend erneut abschmecken und etwas Zitronenabrieb sowie -saft hinzufügen. Petersilie grob hineinzupfen.



Vier Mulden in die Oberfläche drücken und jeweils ein Ei hineinschlagen, mit Salz und Pfeffer würzen. Den Deckel auflegen und die Eier bis zur gewünschten Konsistenz pochieren, das sollte etwa fünf bis acht Minuten dauern. Traditionell wird dieses Gericht direkt in der Pfanne serviert, das Fladenbrot dazu reichen.