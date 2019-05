Der medizinische Begriff für die Schaufensterkrankheit ist „Periphere arterielle Verschlusskrankheit“. Die Ursache der Krankheit ist eine Art der Arteriosklerose. Dabei handelt es sich um Gefäßverkalkungen – es lagern sich also Cholesterinnester und andere Fette in den Blutgefäßen ab. Dadurch verengen sich die Gefäße und es kann nicht genug Blut in die Beine gelangen. Die Muskulatur bekommt nicht genügend Sauerstoff und Nährstoffe.