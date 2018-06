Kuckucksväter

Die Vaterschaft könne der Scheinvater allerdings nur innerhalb von zwei Jahren anfechten, nachdem er von den Umständen erfahren hat, die gegen die Vaterschaft sprechen. Das aber geschehe häufig in einem Zeitraum, in dem die Beziehung sowieso schon schwierig ist und man vor allem damit beschäftigt sei, diese zu retten, weiß Rechtsanwältin Dr. Aust. Ist die Zeit aber abgelaufen, ist der Scheinvater nach wie vor unterhaltspflichtig. „Spätestens dann, wenn die Beziehung zur Mutter hinüber ist, versuchen die Väter häufig alles um die Vaterschaft, die ja nicht ihre ist, doch noch zu beseitigen. Denn was bleibt übrig: Ist die Beziehung zur Mutter zerbrochen, gibt es Umgang alle zwei Wochenenden – in erster Linie wird der Vater zahlen müssen für ein Kind das nicht seins ist. Ich bin der Meinung dass wir keine Anfechtungsfrist brauchen“, so Dr. Kerstin Aust. Es gebe auch Fälle, in denen die Mutter behauptet, der Mann habe von Anfang an gewusst, dass das Kind nicht sein leibliches ist, um zu verhindern, dass er sich aus der Zahlungsverpflichtung befreien kann.