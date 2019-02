Tipps gegen Schimmel in der Wohnung

Ursachen für Schimmel in der Wohnung können sowohl undichtes Mauerwerk als auch von außen eindringende Feuchtigkeit sein. Das Schimmelwachstum wird im Wesentlichen von drei Faktoren beeinflusst: Feuchtigkeit, Temperatur und Nährstoffangebot. Nicht immer ist klar, woher der Schimmel kommt bzw. wie stark die Belastung der Wohnräume ist. Dann ist ggf. eine baubiologische Untersuchung sinnvoll.



Dabei werden u.a. Messungen der Feuchtigkeit sowie der Raumluftbelastung durchgeführt und später in einem Labor analysiert. Außerdem besteht in einigen Fällen die Möglichkeit, mithilfe eines Schimmelspürhundes die Quelle des Befalls zu finden.