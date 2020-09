Hintergründe der Schlafparalyse

Betroffene erleben im wachen Zustand mit geöffneten Augen eine zwischenzeitliche Lähmung ihrer Körpermuskulatur. Sie sind in diesem Zustand unfähig, Arme oder Beine zu bewegen und auch zu sprechen. Oft ist das Ende dieser Phase begleitet von einem Kribbeln in Armen und Beinen. Viele Betroffene erleben diesen Zustand begleitet von Ängsten oder einer Art Ohnmacht. In der Folge sind sie häufig aufgelöst oder verwirrt und müssen sich erstmal sammeln. Aus der körperlichen Schutzfunktion heraus kann also eine belastende Situation für die Psyche entstehen.