Man unterscheidet zwischen drei verschiedenen Arten eines Schlaganfalls:



1. Der Hirninfarkt: Er entsteht durch einen Gefäßverschluss, also durch eine Störung der Durchblutung. Diese Ursache wird auch als Ischämie bezeichnet, was so viel bedeutet wie Minderdurchblutung oder Durchblutungsausfall. Dabei können Hirnarterien zum Beispiel durch ein Blutgerinnsel (Thrombus) verstopft sein. Dieses kann sich in lebenswichtigen Gefäßen bilden, wie zum Beispiel der Halsschlagader, die dann nicht mehr richtig durchblutet werden können. Eine andere Möglichkeit: Ein Gefäß, in dem vorher bereits Ablagerungen entstanden sind, verkalkt zunehmend, bis es im schlimmsten Fall irgendwann völlig verstopft ist. Bei einem Hirninfarkt können sehr schnell Bereiche im Gehirn absterben, sodass es zu lebensbedrohlichen oder langfristigen Einschränkungen kommen kann.



2. Die Hirnblutung: Platzt ein blutversorgendes Gefäß im Gehirn, spricht man von einer Hirnblutung. Meistens geht der Gefäßschädigung eine Verkalkung voraus, sodass das Gewebe bereits geschädigt war. Die Ursache kann auch eine Gefäßaussackung, ein sogenanntes Aneurysma sein, das eine dünnere Wand hat und plötzlich platzen kann. Häufig ist Bluthochdruck Ursache für eine Hirnblutung.



3. Die Transitorisch Ischämische Attacke (TIA): Ist die Durchblutungsstörung nur kurz, spricht man von einem „kleinen Schlaganfall“. Die Symptome sind ähnlich dem Hirninfarkt oder der Hirnblutung und weisen ebenso auf einen lebensbedrohlichen Notfall hin. Allerdings sind die Symptome fast immer komplett reversibel.