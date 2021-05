In Kooperation mit der deutschen Schlaganfall-Hilfe bieten immer mehr Einrichtungen in ganz Deutschland Kurse zu ehrenamtlichen Schlaganfall-Helfer*innen an. Die Kurse werden an jedem Standort von unterschiedlichen Träger*innen organisiert. In der Schulung lernen die Teilnehmer*innen neben medizinischen Aspekten auch Therapieformen und Rehabilitationsmaßnahmen.



Außerdem bekommen sie einen Einblick in die Grundlagen des Sozialrechts und sie werden in Themen wie beispielsweise Gesprächsführung geschult. Meist finden die Schulungen wöchentlich statt oder an mehreren Wochenenden. Ein Kurs umfasst rund 40 Unterrichtsstunden. Seit April 2021 können auch Teile der Ausbildung im Rahmen einer Online-Schulung erfolgen.