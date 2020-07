Schlangengurkensalat

Vier Blätter Frühlingsrollenteig ausbreiten und befeuchten (mit einem Pinsel oder mit nassen Händen). Dann schwarzen Sesam, Koriandersamen und einige Korianderblätter darauf streuen. Jeweils ein weiteres Teigblatt passgenau darauf legen. Über umgedrehte Tassen oder Schüsseln legen, die dann auf ein Backblech kommen. Bei 200 Grad wenige Minuten leicht bräunen. So entstehen kleine „Schüsseln“.



Aus Sojasauce, Sesamöl, Sweet Chili-Sauce, Limettensaft und Abrieb ein klares Dressing zusammenrühren. Würzen mit Ingwer, Chili, Zucker und Salz.



Mit einem Sparschäler bis zum Kern der Gurke lange, dünne Streifen abschälen (mit oder ohne Schale) und in eine Schüssel geben. Mit dem Dressing vermischen. Die Gemüsezwiebel in Ringe schneiden. In einem Topf etwa vier Finger hoch Öl erhitzen. Mehl mit etwas Wasser anrühren, die Zwiebelringe durchziehen und im Fett kurz ausbacken, danach auf Küchenpapier entfetten.