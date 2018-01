Teure Schlüsselnotdienste

Vielfach wird am Telefon ein Preis genannt, vor Ort verlangt der Handwerker dann deutlich mehr. Nacht- und Feiertagszuschläge oder Anfahrts- und Materialkosten seien in der Pauschale noch nicht berücksichtigt, so eine häufige Begründung. Fragen Sie also beim Voranschlag ausdrücklich nach, welche Kosten enthalten sind. Schildern Sie bei Ihrem Anruf das Problem und die baulichen Gegebenheiten möglichst genau. Will der Anbieter keine Angaben zu den möglichen Kosten machen, rufen Sie lieber eine andere Firma an. „Korrekte Schlüsseldienste nennen Anfahrtskosten und Stundensätze“, betont Ulrike Brunswicker-Hoffmann von der Verbraucherzentrale NRW.