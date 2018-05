Schmackhafte Quittenvariationen

Zubereitung

Alle Zutaten bis auf die Chiliringe in einen Topf geben und unter Rühren so lange kochen, bis sich an der Oberfläche keine Flüssigkeit mehr absetzt. Anschließend mit den Chilies pikant abschmecken. Zügig in Gläser abfüllen.

Das Chutney schmeckt besonders gut zu Käse, gegrilltem, dunklen Fleisch oder einfach so auf geröstetem Brot.