Schmerzhafte Gürtelrose

An Gürtelrose können nur Menschen erkranken, die bereits die Windpocken hatten. Die verantwortlichen Varizella-Zoster-Viren haben sich stumm in die Nerven des Rückenmarks zurückgezogen und breiten sich bei einer Gürtelrose erneut über die entzündeten Nerven in der Haut aus. In der Regel beginnt die Erkrankung mit Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Fieber sowie einem Kribbeln und Jucken an der betroffenen Hautstelle. Hier bilden sich Rötungen und kleine Knötchen, meist am Rumpf oder Bauch.