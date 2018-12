Schmerzhafte Gürtelrose

Das Varicella-Zoster-Virus kann alle Organe befallen, tritt jedoch am häufigsten am Bauch beziehungsweise Rumpf auf – daher auch der Name „Gürtelrose“. Gefährlich kann die Gürtelrose vor allem dann werden, wenn es zu einer Beteiligung des Auges oder des Gehirns kommt. In diesen seltenen Fällen kann es zu Sehstörungen, Blindheit oder Hirnschädigungen kommen.