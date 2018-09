Nach Schätzungen sterben in Deutschland jährlich etwa 2000 Menschen an den Nebenwirkungen von Schmerzmitteln – wahrscheinlich ist die Zahl noch höher, denn bei Todesfällen durch Herzinfarkt oder Schlaganfall denken viele nicht an Schmerzmittel als mögliche Ursache. Zahlreiche Studien haben aber Zusammenhänge zwischen Todesfällen dieser Art und der Einnahme von rezeptfreien Schmerzmitteln nachgewiesen.