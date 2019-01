Verbraucher | Volle Kanne - Schnäppchen-Apps

In Prospekten nach Schnäppchen suchen war gestern - denn jetzt zeigen uns Apps die Angebote der Supermärkte. Doch wie funktionieren solche Apps, spart man wirklich so viel wie erhofft oder lohnt sich doch noch der Blick in die Prospekte?