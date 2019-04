Veganes Mittagessen für unterwegs

Für die Kidneybohnencreme die Bohnen kurz abtropfen lassen, mit einer Gabel oder dem Kartoffelstampfer grob zerdrücken und mit Senf, Sojasauce, Limettensaft und Pfeffer mischen. Den Oregano waschen, trockenschütteln, wenn nötig holzige Stiele entfernen und die Blätter und zarten Stiele fein hacken. Unter die Creme heben und zur Seite stellen.



Für die Füllung: Champignons in Scheiben schneiden. Die Karotte gegebenenfalls schälen und entweder in dünne Streifen schneiden oder mit dem Spiralschneider zu Gemüsenudeln drehen. Zwei Teelöffel Öl in einer Pfanne erhitzen, rundherum auf höchster Stufe circa zwei Minuten goldbraun anbraten.



In der Zwischenzeit die Avocado in Scheiben oder Würfel schneiden und mit etwas Zitrussaft mischen. Wenn die Champignons goldbraun sind, die Karottenstreifen oder -nudeln mit in die Pfanne geben und circa eine Minute mit anschwitzen. Vom Herd ziehen.



Paprika, Salat und Tomaten waschen und abtropfen. Die Paprika putzen und in mundgerechte Stücke schneiden. Den Romana-Salat in dünne Streifen schneiden. Feldsalat nur verlesen. Die Tomaten halbieren.



Zwei Tortillawraps mit der Hälfte der Kidneybohnencreme bestreichen, dabei einen circa zwei Finger breiten Rand zu allen Seiten freilassen. Den Rest der Creme luftdicht verpackt in den Kühlschrank stellen (siehe Tipp). Das Gemüse auf der Bohnencreme verteilen und die Wraps aufwickeln. Dafür die Ränder links und rechts zwei Finger breit zur Mitte einklappen, den Tortillafladen dann von unten nach oben aufrollen, jedoch noch nicht ganz verschließen. Den oberen Rand zur Mitte hin einklappen und zu Ende rollen. Die Wraps nach Wunsch mit dem Messer halbieren und zum Mitnehmen in eine Frischhaltebox legen.