Schnellere Hilfe für psychisch Kranke?

Die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Sabine Maur kritisiert diese Neuregelungen. „Ich sehe die Patienten früher, aber ich finde es total bitter, dass ich ihnen in der Regel keinen Therapieplatz anbieten kann, die wegschicken muss, und es wird eher so sein, dass noch Therapieplätze insgesamt wegfallen, weil wir ja die neuen Leistungen anbieten müssen.“ Dipl.-Psychologe Gerd Höhner begrüßt zwar die Neuregelung, die den ersten Kontakt neuer Patienten zu einem Psychotherapeuten einfacher machen soll. „Die persönliche Erreichbarkeit eines Psychotherapeuten ist wichtig. Es gibt Menschen, die rufen hier bei uns in der Kammer an und sagen, dass sie 30 Therapeuten angerufen haben und nur auf dem AB landen. Das ist in einer akuten psychischen Situation verheerend.“ Allerdings merkt auch er an: „Das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein - denn mehr Therapieplätze gibt es dadurch nicht!“