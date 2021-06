Letzte Hoffnung Schreiambulanz

Dass Babys schreien ist normal. So bringen sie Emotionen und Bedürfnisse zum Ausdruck, wie Hunger oder Müdigkeit. Einige Babys schreien aber besonders intensiv und oft stundenlang über viele Tage und Wochen hinweg – und sind beim Schreien kaum zu beruhigen. Besonders heftig ist das Schreien oft nachmittags, abends und in der ersten Nachthälfte. Die Babys ballen dabei meistens die Fäuste zusammen und ziehen die Beine an, der Kopf wird rot, der Bauch aufgebläht und hart.