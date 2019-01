Schulranzen im Test

Während in puncto Haltbarkeit 21 der getesteten Modelle mit der Note „gut“ bewertet wurden – lediglich ein Modell erhielt die Note „befriedigend“ – hielten vier der getesteten Schulranzen der Wasserdichtheitsprüfung nicht stand. Hier drangen teilweise deutliche Mengen Wasser ins Innere der Ranzen. In Bezug auf die Schadstoffbelastung waren die gefundenen Werte in allen Fällen unproblematisch.