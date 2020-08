Schulstart in Nordrhein-Westfalen

Heute starten Schüler in Nordrhein-Westfalen ins neue Schuljahr, wo die Maskenpflicht an weiterführenden Schulen im Unterricht gilt. Was dies bedeutet, bespricht ZDF-Reporterin Ina Baltes mit Jutta Löchner, Landeselternschaft der Gymnasien in NRW e.V..

6 min 12.08.2020