Schupfnudeln mit gebratenem Rosenkohl

Kartoffeln in Salzwasser weichkochen und anschließend pellen. Kartoffeln ausdampfen lassen und noch lauwarm durch eine Kartoffelpresse drücken (oder möglichst fein stampfen). Kartoffeln mit Ei, Zitronenabrieb, Muskatnuss, Mehl und Stärke vermischen und möglichst zügig durchkneten. Teig zu etwa fingerdicken Rollen verarbeiten. Von diesen Rollen nun etwa zwei Zentimeter lange Stücke abtrennen und mit der Hand nachformen, sodass sie zu den Enden hin spitz zulaufen. Schupfnudeln, ähnlich wie Knödel, anschließend in heißem Salzwasser ziehen lassen, bis sie an der Oberfläche schwimmen und mit einer Schaumkelle entnommen werden können. Etwas Öl verhindert das Zusammenkleben der einzelnen Schupfnudeln nach der Entnahme.



Nun den Rosenkohl zubereiten. Hierzu die einzelnen Röschen waschen, bei Bedarf den Strunkansatz entfernen und halbieren. Butter in einer Pfanne zerlassen, Rosenkohl auf der Schnittfläche hineingeben und kräftig anbraten. Kümmel, Paprikapulver sowie eine gewürfelte Zwiebel hinzufügen und durchschwenken. Nun die Mandeln hineingeben, bevor auch die Schupfnudeln hinzukommen. Schupfnudeln mitbräunen und nach Geschmack noch etwas Butter hinzufügen. Zum Schluss noch gewürfeltes Tomatenfleisch zugeben und sofort servieren.