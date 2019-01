Schwanger mit Querschnittlähmung

Höhenverstellbare Kinderbetten und Wickelkommoden erleichtern Müttern im Rollstuhl die Versorgung und den Transport des Babys. Ein spezieller Kinderwagen ermöglicht sogar Spazierfahrten. Dazu wird eine Babyschale vor dem Rollstuhl auf einer Universalhalterung mit Rad fixiert. Solange sie nicht am Rollstuhl angebracht ist, ist die Babyschale dank zweier kleinerer Hinterräder freistehend damit das Baby ohne Hilfe an- und abgeschnallt werden kann. Manche Hersteller bieten auch spezielle Tragetücher oder Fahrgegestelle für Rollstuhlfahrerinnen an, mit denen Babys vor dem Oberkörper der Eltern getragen werden können.