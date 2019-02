Schwanger trotz Epilepsie

Die Krankheit wird in der Regel nicht vererbt, erbliche Formen sind sehr selten: Rund 95 Prozent der Kinder an Epilepsie erkrankter Eltern sind selbst nicht von Epilepsie betroffen. Hat die Mutter Epilepsie, ist das Vererbungsrisiko etwa doppelt so groß wie bei einem von Epilepsie betroffenen Vater.