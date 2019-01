Schwarzwurzelpüreesuppe mit Räucherlachs

Zwiebeln in heißem Olivenöl glasig angehen lassen, Schwarzwurzeln (küchenfertig) in Stücke geschnitten zugeben, mit anschwenken, mit wenig Gemüsebrühe angießen und weich kochen. Das Ganze mit dem Mixstab fein pürieren, mit restlicher Gemüsebrühe auffüllen, aufkochen, köcheln lassen, Sahne und Sauerrahm mit unterziehen, mit Currypulver, Salz und Pfeffer würzen. Suppe in einem tiefen Teller oder einer Terrine anrichten, angeschwitzte Williamsbirnenstückchen darüber verteilen, Lachsscheiben darauf legen und mit Kresse bestreuen.



Dieses Gericht ist pescetarisch und glutenfrei.