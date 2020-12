Schwarzwurzelpüreesuppe

Schwarzwurzeln mit Gummihandschuhen schälen, in Stücke zerteilen, in Milch einlegen, in Gemüsebrühe und einem Teil der Einlegemilch kochen. Ein Viertel von den Schwarzwurzeln als Einlage herausnehmen, den Rest mit dem Pürierstab fein mixen, aufkochen, köcheln lassen, mit Sahne verfeinern. Wenn die Suppe zu dünn ist, mit etwas Kartoffelpüreepulver nachstärken, mit Salz und Pfeffer würzen, mit etwas Kardamom und Kreuzkümmel nachschmecken.



Lauch in feine Streifen schneiden, in heißem Olivenöl kross ausbacken. Einlage in tiefen Teller legen, mit Suppe auffüllen, etwas Basilikumpesto einziehen, mit Lauchstroh und Chiliflocken bestreuen, halbierte Kirschtomaten garnieren.