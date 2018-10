Schweinebäckchen mit Backpflaumensauce

Möhrchen schälen und in grobe Scheiben schneiden. In leicht sprudelndem Salzwasser kurz blanchieren, abtropfen lassen, dann in heißem Olivenöl mit Zwiebelwürfeln anschwenken. Mit etwas Gemüsebrühe angießen, auf den Punkt dünsten, mit Vanillesalz und Pfeffer würzen.