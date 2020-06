Schweinefilet im Kräuterbiskuit

In der Zwischenzeit das Schweinefilet mit Salz und Pfeffer würzen und von allen Seiten scharf anbraten. Die übrig gebliebenen Kräuterstiele und eine Knoblauchzehe mitbraten. Danach das Fleisch mit Estragonsenf einreiben. Das obere Backpapier vom Biskuit abziehen, das Fleisch schnell in den noch warmen Teig einrollen, dabei das untere Backpapier zu Hilfe nehmen. Die Rolle verschließen und zum Nachgaren in den noch warmen Backofen zurücklegen – dabei darauf achten, dass die Temperatur nicht unter 100 Grad Celsius fällt. Nach rund zehn Minuten sollte das Filet innen rosa sein (durchgegart = etwa 30 Minuten).