Schweinefiletspitzen mit Steinpilzen

Schweinefilet in Blättchen schneiden, in heißem Olivenöl scharf anbraten, Streifen von Sellerie und Karotte zugeben, Röllchen vom Frühlingslauch kurz mit angehen lassen. Steinpilze in Blätter geschnitten in heißem Olivenöl oder Butter kurz angehen lassen, mit etwas Sahne und Kalbsfond angießen, gemahlenen Kümmel und gehackte Blattpetersilie mit unterziehen.