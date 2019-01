Gebratene Schweinefiletspitzen

Filetspitzen in wenig Olivenöl ganz kurz anbraten, mit etwas Salz und Pfeffer würzen und aus der Pfanne in einen Teller geben. In selber Pfanne Zwiebelwürfel in heißem Olivenöl glasig angehen lassen, Paprikastreifen zugeben und mit andünsten. Gesäuberte Egerlinge in Spalten schneiden, zufügen und mit angehen lassen. Schwarzwurzelstücke zugeben, mit Kalbsfond aufgießen, aufkochen, kurz köcheln lassen und mit Salz und Pfeffer würzen. Das Fleisch zugeben, einmal kurz aufkochen und zur Seite stellen.



Spaghetti in leicht sprudelndem Salzwasser auf den Biss kochen, abseihen und in wenig heißem Olivenöl kurz anschwenken. Mit wenig Gemüsebrühe angießen und nachwürzen. In einem tiefen Teller mittig eine Schnecke drehen, Filetspitzen rundum anrichten, mit Chiliflocken und gehackter Petersilie bestreuen.