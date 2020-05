Verbraucher | Volle Kanne - Rezept Download

Dann gesäuberte Bärlauchblätter darauf anreihen, Schweinelachs mit Hilfe des Backpapiers einrollen, Papier zur Seite legen, Lachs in eine Pfanne mit Thymianbett setzen und im vorgeheizten Backofen bei Niedrigtemperatur von 90 Grad circa zwei Stunden garen lassen.



Geschälte Möhrchen und Spargelspitzen kochen, Kohlrabispalten blanchieren – alles Gemüse in Gemüsebrühe leicht andünsten, mit Bärlauch- oder Kräuterbutter verfeinern, mit Salz und Pfeffer würzen. Kalbsfond erhitzen, eventuell mit etwas Stärke binden, als Spiegel auf flachem Teller angießen, Gemüse mit anrichten, Fleisch in Scheiben schneiden und anlegen.