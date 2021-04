Schweineschnitzel mit Bärlauchfüllung

Schnitzel zwischen Klarsichtfolie legen, etwas klopfen, danach auflegen, mit Salz und Pfeffer würzen und mit Senf bestreichen. Brät von grober Bratwurst oder Schinkenmettwurst mit angeschwitzten Zwiebelwürfeln und Bärlauchstreifen gut vermengen, auf den Schnitzeln verstreichen, etwas andrücken. Schnitzel umklappen, mit Maismehl mehlieren, durchs aufgeschlagene Ei ziehen, in zerstoßenen Cornflakes wenden, etwas andrücken und dann in heißem Olivenöl beidseitig kross goldgelb ausbacken. Zitronenscheiben mit angehen lassen.



Neue Kartoffeln säubern, kochen, abschütten, gut ausdämpfen lassen, schälen, in heißem Olivenöl anbraten, Parmesan zugeben, leicht Farbe geben.



Zwiebelwürfel in heißem Öl glasig angehen lassen, Kohlrabistäbchen zufügen, mit anschwenken, mit Gemüsebrühe angießen, Sahne zugeben, Röllchen von Frühlingszwiebeln zufügen, Kräuterbutter mit unterheben, auf den Biss dünsten lassen.



Kohlrabistäbchen mit Parmesankartoffeln auf flachem Teller anrichten, Schnitzel danebensetzen, mit Zitronenscheiben belegen und mit Zitronenthymian garnieren.