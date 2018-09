Verbraucher | Volle Kanne - Oktoberfest-Schweinshaxe

Die einen sagen Haxe, Knöchla oder Hechse, die anderen Hämmchen, Bötel oder Haspel. In Österreich ist es die Stelze, in der Schweiz das Gnagi oder Wädli. Und in Bayern, im Oktoberfest-Land, ist es einfach - eine Schweinshaxe.... Lecker und deftig.