Schwere Form der Schuppenflechte

Typische Symptome der Psoriasis-Arthritis sind Entzündungen und Schwellungen an den Gelenken sowie eine Morgensteifigkeit. Typisch ist zudem, dass Entzündungen auch an den Sehnenscheiden auftreten. Die Psoriasis-Arthritis kann sich aber auch nur an den Fingergelenken, den größeren Gelenken sowie an der Wirbelsäule zeigen. Die Schmerzen, die durch die Entzündungen hervorgerufen werden, können zum Teil so heftig sein, dass sie nur mit der Einnahme starker Schmerzmedikamente zu ertragen sind.