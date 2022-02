Herz-Scones

Backofen auf 210 Grad (Umluft oder Unterhitze) vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Mehl, Stärke, Backpulver, Zucker, Salz und Zitronenzeste in eine Rührschüssel vermengen.



Kalte Butter mit Fingerspitzen in die Mehlmischung grob einarbeiten. Kalte Sahne hinzufügen und mit einer Gabel kurz verrühren, bis gerade so ein Teig entsteht.



Teig auf eine leicht bemehlten Arbeitsfläche geben und die gefriergetrocknete Beeren einarbeiten. Den Teig zügig verkneten und mit den Händen auf zwei Zentimeter Dicke ausbreiten.



Mit einem Herz-Ausstecher, einem runden Ausstecher oder einem Glas den Teig ausstechen und die Formen nebeneinander auf das Backblech legen. Dabei den Ausstecherrand immer wieder ins Mehl tauchen, damit er nicht am Teig klebt.



Wenn die Zeit erlaubt, die Scones erstmal zehn Minuten kaltstellen – so behalten sie besser die Form beim Backen.



Scones 12 bis 13 Minuten backen, bis sie eine goldene Farbe annehmen und leicht zurückfedern beim Antasten. Auf einem Kuchengitter 10 Minuten abkühlen lassen, dann mit geschmolzener Schokolade oder Puderzucker Glasur ausgarnieren und genießen.