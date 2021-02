Seelachsfilet in Tempurateig

Rotbarschfilet auf Glasplatte auflegen, Sojasauce mit geriebenem Ingwer verrühren, Fischfilets damit einpinseln. Weizenmehl mit Maismehl und Maisstärke gut vermengen, eiskaltes Wasser und Wasabipaste zugeben und unterrühren. Fischfilets in Stücke schneiden, mehlieren, durch den Tempurateig ziehen, in heißem Olivenöl beidseitig goldgelb ausbacken, zur Seite stellen, mit Restwärme durchziehen lassen.



Fenchel in Streifen schneiden, in heißem Olivenöl angehen lassen, Frühlingszwiebel in Röllchen schneiden, zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen, auf den Biss garen. Rote Bete in Spalten schneiden, in heißem Olivenöl kurz angehen lassen, mit Anis, geröstetem Sesam bestreuen, Fenchel als Bett auf flachem Teller anrichten, Fischstücke daraufsetzen, rote Betespalten rundum mit anlegen.



Tipps zum nachhaltigen Fischkauf finden Sie auf den Seiten des WWF und bei Greenpeace.