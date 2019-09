Quelle: imago

Plötzliche, erhebliche Einschränkung der Sehschärfe auf einem Auge. Man sieht nur noch verschwommen und verschleiert, in vielen Fällen so gut wie gar nichts mehr. Schmerzen hat man allerdings keine. Nicht immer bemerken Patienten den Sehsturz, denn das normal sehende Auge kompensiert die Sehschwäche des anderen Auges. So bemerken Betroffene einen leichteren Sehinfarkt häufig gar nicht. Dabei ist es für die Behandlung sehr wichtig, möglichst schnell zum Arzt zu gehen. Beim arteriellen Verschluss können die ersten Stunden nach dem Vorfall darüber entscheiden, ob man die Sehkraft noch retten kann. Beim venösen sollte man spätestens innerhalb einer Woche nach dem Vorfall zum Arzt.