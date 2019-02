Bisher wurden rund 160 sogenannter „Orphan Drugs“, also Medikamente für Seltene Erkrankungen, entwickelt. „Die meisten Erkrankungen werden symptomatisch versorgt und die Betroffenen berichten, dass es oft ein Kampf ist, die notwendigen Hilfsmittel, therapeutische Unterstützung oder Rehabilitationsmaßnahmen zu erhalten“, führt Dr. Christiane Mundlos aus. Die Erkrankungen seien komplex und entwickelten sich im Laufe des Lebens weiter, „schon das Thema Transition, also der Übergang von der Kinderheilkunde in die Erwachsenenmedizin, ist eine Herausforderung“, skizziert die Expertin.