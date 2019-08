Semifreddo all'Olio d'Oliva

Die Sahne steif schlagen und beiseite stellen. Eigelb mit Zucker und ausgekratztem Vanillemark in einem separaten Gefäß schaumig schlagen und das Olivenöl langsam unterrühren. Für das Semifreddo eignet sich am besten mildes Olivenöl, das nicht zu dominant sein darf, damit es die Süße nicht überlagert.



Nun die geschlagene Sahne vorsichtig unterheben und die Masse in die vorbereitete Kastenform füllen. Die Masse nun auch von oben abdecken, damit sie im Tiefkühler keine Fremdgerüche aufnimmt. Circa fünf Stunden, besser über Nacht, einfrieren.



Circa zehn Minuten vor dem Servieren aus dem Gefrierschrank holen. Mit einem angewärmten Messer Scheiben abschneiden und auf einem mit Puderzucker bestreuten Teller anrichten. Mit Olivenöl beträufeln und servieren.Für den extra Geschmackskick Fiore di Sale darüber streuen.