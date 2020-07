Senior-Expertin im Kosovo (Teil 1)

Rentnerin Anna Sobotta kann sich ein Leben ohne Arbeit nicht vorstellen. Ihr Fachwissen aus ihrem Arbeitsleben als Friseurrmeisterin gibt sie jetzt an junge Menschen weiter - nicht nur in Deutschland, sondern in Entwicklungs- und Schwellenländern.

