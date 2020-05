Senioren und das Internet

Besonders für Senioren, die nicht mehr mobil sind, biete das Internet Chancen, führt die Expertin aus. So sei es möglich, per Videochat den Kontakt zu Enkeln und Kindern, die nicht in der Nähe leben, aufrechtzuerhalten oder die Nachbarschaftshilfe zu organisieren. Außerdem sei das Internet durch Anwendungen wie Landkarten samt Straßenansichten in 3D so etwas wie das Fenster zur Welt.