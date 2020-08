Shepherd’s Pie

Für das Kartoffelpüree Milch mit einem Stück Butter, Salz, Pfeffer und Muskatnuss erhitzen. Kartoffeln abgießen, gut ausdampfen lassen und mit dem Kartoffelstampfer zerkleinern. Dann mit einem Schneebesen unter langsamer Zugabe von heißer Milch zu einem festen, aber feinen Püree schlagen, das keine Stücke enthalten darf. (Tipp: nicht zu viel Milch auf einmal zugeben, sonst verkleistert das Püree.) Dieses Püree nun in einen großen Spritzbeutel mit großer Sterntülle füllen. In eine gefettete und am besten beschichtete Auflaufform zuerst Weißkohl, dann Hackfleisch schichten. Dann das Kartoffelpüree in Rosetten aufspritzen. (Tipp: „Hügel“ statt Rosetten macht man mit einem Eisportionierer, Nocken mit zwei Esslöffeln.)