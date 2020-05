Shole Zard

Safran ist eine Krokus-Art. Die Zwiebeln werden im Juni gepflanzt und blühen Ende Oktober lilafarbig. Für die Safranernte werden die Blüten abgeschnitten und anschließend die Fäden von Hand gezupft. Um ein Gramm Safran zu erhalten, braucht man circa 120 Blüten. Die Fäden werden getrocknet und verlieren so deutlich an Gewicht. Safran wird hauptsächlich im Iran angebaut. In Europa kommt dieser meist aus Spanien, mittlerweile gibt es sogar Anbaugebiete in Deutschland.